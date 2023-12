Ulm

vor 19 Min.

Die ganz große Harmonie bei den Bossen in rappelvoller Roxy-Halle

Ausnahmsweise nicht am Tanzen: Deutschpopper Bosse bei seinem Auftritt im Roxy.

Plus Der Deutschpopper Bosse liefert im Ulmer Roxy einen herzerwärmenden Wohlfühlabend ab und wird dafür gebührend euphorisch gefeiert.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Das könnte eng werden, denn es ist kurz vor acht, die Show sollte gleich losgehen - und draußen vor dem Roxy steht immer noch eine Schlange von Fans für die Garderobe an. Das zieht sich. Aber dann geht Bosse doch erst mit einer Viertelstunde Verspätung auf die Bühne. Hat er gewartet, bis tatsächlich alle ihre Winterklamotten abgegeben und sich rasch in die Werkhalle gedrängt haben? Es würde zu ihm passen, denn dieser Mann ist so etwas wie die Musik gewordene Rücksichtnahme. Knapp zwei Stunden lang verströmt er pure Nahbarkeit, Zugewandtheit und Freundlichkeit. Sein Auftritt ist ein echtes Herzwärmerkonzert. Wer sowas blöd findet, wäre nächstes Jahr bei den Onkelz im Wileypark besser aufgehoben.

Bei Bosse werden nur wenige Handys in die Höhe gehalten

Ohne Verhaltensregeln geht es auch bei einem Axel Bosse nicht: So wird das Publikum am Halleneingang höflich gebeten, nicht zu filmen und zu fotografieren - es halten sich tatsächlich viele daran und begegnen damit einigermaßen wirksam der Handydisplay-Pest, die bei Konzerten nicht auszurotten ist. Man muss ja auf Instagram zeigen, wo man war und dann das Daten-Endlager auf der Festplatte füllen. Die meisten denken im Roxy vielleicht doch wie Bosse, der in "Alles ist jetzt", einem seiner besten Lieder, den berühmten Moment feiert - und die Halle feiert mit ihm. Überhaupt wird viel gesungen und gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen