Von wegen Krise: Das sind die größten Investitionen der Stadt Ulm im Jahr 2023

Plus Der Ulmer Finanzbürgermeister betont im Vorfeld der Haushaltsberatungen, dass bei einem Blick auf den Stadtsäckel Zuversicht dominiert. Es sei wichtig, ein "positives Signal" zu setzen.

Die Lieblingsworte in den vergangenen Jahren von Ulms Finanzbürgermeister Martin Bendel waren "Maß halten" und "Disziplin". Seine Überzeugungen als sparsamer Herr über Ulms Finanzen wirft Bendel dieses Jahr zwar nicht über Bord. Doch der Ton ist bewusst optimistisch gehalten. "Es ist ein Haushalt der Zuversicht in unsicheren Zeiten."