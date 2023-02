Ulm

Herdbruckerstraße wird zur Fußgängerzone – zwei weitere Bereiche auch

Plus Die Fußgängerzone in Ulm wird an drei Stellen ausgeweitet. Der Bauausschuss geht dabei weiter als Kaufleute wünschen. Manches wird organisatorisch nicht leicht.

Von Sebastian Mayr

Die Ulmer Fußgängerzone wird größer, das hat der Bauausschuss am Dienstag entschieden. Dabei lehnten die Rätinnen und Räte auch einen Kompromissvorschlag ab, den die Stadtverwaltung ausgehandelt hatte. Und sie bezogen auch einen Bereich mit ein, der zunächst zurückgestellt werden sollte.

