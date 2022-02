Ulm

vor 42 Min.

Junge Ulmer Bühne erhält 50.000 Euro - und heuert Verstärkung an

Raluca Urea heißt die neue Theaterpädagogin bei der Jungen Ulmer Bühne, sie beginnt ihre Tätigkeit in dieser Woche.

Plus Das Land Baden-Württemberg fördert die Junge Ulmer Bühne. Das nutzt das Kinder- und Jugendtheater, um eine neue Kraft in der Pädagogik zu engagieren.

Von Dagmar Hub

Sven Wisser war außer sich vor Freude, als das Schreiben der baden-württembergischen Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei ihm eintraf: Petra Olschowski schrieb ihm, dass das Land Baden-Württemberg der Jungen Ulmer Bühne im Haushalt 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung stellt. Die Junge Ulmer Bühne kann aus diesen Mitteln eine neue Theaterpädagogin einstellen: Raluca Urea heißt sie, und sie beginnt ihre Tätigkeit an der JUB in dieser Woche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen