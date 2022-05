Die Junge Ulmer Bühne hat vier neue Stücke im Gepäck

Junge Theaterbesucherinnen und -besucher dürfen sich auf Neues freuen. Das plant die Junge Ulmer Bühne in der kommenden Spielzeit.

Bei der Jungen Ulmer Bühne (JUB) laufen die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Vier Premieren stehen an. Das Ensemble plant neue Stücke für jede Altersgruppe - unterhaltsam und theaterpädagogisch aufbereitet für Kitas und Schulen. Den Anfang macht Felix Krull.

Erste Premiere der neuen Spielzeit ist am 6. Juli

Die jüngsten Theaterbesucher müssen sich etwas länger gedulden, bis sie etwas Neues zu sehen bekommen. Am 6. Juli feiert ein Stück Premiere, das sich an die älteren Zuschauer der Jungen Bühne richtet: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Vor wenigen Monaten lief auch ein neuer Kinofilm zu dem unvollendeten Roman Thomas Manns an, in Ulm ist er bald live auf der Theaterbühne zu sehen.

Im Oktober sind dann die Kleinen dran. Das Theater hat sich mit dem Froschkönig eines der bekanntesten Grimm'schen Märchen angenommen. Premiere ist am 16. Oktober, empfohlen ist das Stück ab 6 Jahren. Das Ensemble spielt das Märchen mit einem neuen Text und modernen Musik. Die Popsongs - deren Auswahl bestimmt den ein oder anderen überraschen wird - werden sicher auch die Eltern unterhaltsam finden, verspricht Regisseur Marek S. Bednarsky.

In "Wutschweiger" geht es darum, was Armut mit Kindern macht

Ein ernstes Thema spricht die JUB mit dem flämischen Stück "Wutschweiger" an, das am 10. November Premiere feiert und sich an Kinder ab neun Jahren richtet. Was heißt es, in einem vermeintlich reichen Land in Armut zu leben? Diese Erfahrung muss Ebenezer machen, dessen Eltern plötzlich ihre Arbeit verlieren. Das Geld reicht nicht einmal mehr für die Klassenfahrt. "Wenn man arm ist, sehen viele nur noch ein Problem in einem. Auch Ebenezer erfährt das. Die Menschen sprechen über ihn, nicht mehr mit ihm", sagt Bednarsky, der bei diesem Stück für die Dramaturgie verantwortlich ist. Im Stück fassen Ebenezer und sein Freund Sammy den titelgebenden Entschluss zu schweigen - und plötzlich werden die beiden Buben wieder bemerkt.

Den preisgekrönten Kinderkrimi "Rico, Oscar und die Tieferschatten" bringt das Ensemble dann im März kommenden Jahres auf die Bühne. Der elfjährige Rico fürchtet, sein Freund Oscar sei entführt worden. Er überwindet seine Ängste und macht sich auf die Suche.

Neben den neuen Stücken hat die Junge Ulmer Bühne noch bereits Bekanntes im Repertoire, etwa "Paul*", in dem ein Mann sich mit dem neuen Geschlecht seiner bisherigen Frau anfreunden muss, Goethes Klassiker "Faust" oder "Das Schätzchen der Piratin", in dem sich zwei Kinder über ihre gemeinsame Leidenschaft für Seeräuber mit der neuen Beziehung ihrer Eltern anfreunden. Auch die Jurte soll heuer wieder auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut werden und in lauschiger Atmosphäre zu Geschichten aus aller Welt einladen.

Während der Pandemie ist auch bei der JUB das digitale Angebot gewachsen, das nun auch nach Corona bestehen bleiben soll. Streams, Podcasts oder digitale Schnitzeljagden sind auf der Homepage der JUB zu finden, die Podcasts gibt es bei den bekannten Anbietern zu hören. Auf der Homepage finden Interessierte auch alle Informationen zum theaterpädagogischen Angebot, das von Spielklubs über Schulprojekte und Fortbildungen bis zu Ferienworkshops reicht.