Die Kultur darf nicht in Vergessenheit geraten

Lokal Auch die Kultur hat es momentan nicht leicht. Von den Folgen der Corona-Maßnahmen hat sich die Branche noch nicht erholt, jetzt kommen neuen Probleme dazu.

Eine Krise jagt die nächste. Das bringt insbesondere auch die Kulturschaffenden in Bedrängnis. Die Zuschauerzahlen haben sich vom Einschnitt durch den Lockdown in der Pandemie noch nicht erholt. Kartenvorverkäufe laufen schleppender als bisher. Wie eine Veranstaltung besucht sein wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Und wenn die potenziellen Besucherinnen und Besucher von Kulturveranstaltungen angesichts der abnorm hohen Gaspreise und sonstigen Teuerungen nun lieber ihr Geld beisammen halten, statt sich Tickets für Theater und Co. zu kaufen, ist das durchaus verständlich.

