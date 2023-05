Die Kultur-Hupe parkt wieder am Marktplatz

Neben Zucchini und Bergkäse gibt es beim Ulmer Wochenmarkt auch wieder eine Portion Kultur zum Mitmachen. Das ist in den kommenden Wochen geplant.

Sie ist wieder auf dem Ulmer Wochenmarkt, aber sie heißt anders und sieht ein bisschen anders aus als beim Start der Aktion im vergangenen Jahr: Statt "Kultur-Ape" heißt der mobile Co-Working-Space der Ulmer Kulturvermittlung jetzt "Kultur-Hupe", denn eine echte italienische Ape von Piaggio ist das neue weiße dreirädrige Elektro-Mobil natürlich nicht. Dafür kann das Kreativwerkstatt-Fahrzeug laut hupen, und es steht jetzt wieder regelmäßig mittwochs auf dem Ulmer Wochenmarkt.

Zur Eröffnung dieser Saison präsentierten sich auf dem Wochenmarkt in Stadthaus-Nähe und mit der Kultur-Hupe unter anderem die Macher von "Stürmt die Burg" und der Kulturnacht, die am 16. September wieder zeitgleich in Ulm und Neu-Ulm stattfinden wird. Zu gewinnen gab es beim Kulturagenten Karl Philipp Engelland bunte "Ulmutopia"-Puzzles. Bis September steht das Programm der "Kultur am Markt" bereits, die Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit bietet, auf dem Wochenmarkt im Herzen der Stadt kreative Mitmachangebote zu offerieren und damit öffentlich sichtbarer zu sein.

Pflanzen malen, Schreibwerkstatt und Legos: Das Programm ist vielfältig

Am kommenden Mittwoch erkundet die Künstlerin Rodica Enck-Radana mit Besuchern und Besucherinnen des Wochenmarktes Heilpflanzen: Neben dem Austausch über die Pflanzen darf man sie nach Lust und Laune auch malen. Am Mittwoch der folgenden Woche kann sich das Wochenmarkt-Publikum künstlerisch ausprobieren, indem mit Simone Sonnentag Schwarz-Weiß-Kopien einer Münster-Darstellung mit Pastellkreiden bunte Farbe einzuhauchen ist. Am 24. Mai lädt Mirjam Mahler zur mobilen Schreibwerkstatt. Zentrales Element soll jedenfalls mittwochs stets das kreative Tun des Wochenmarkt-Publikums sein.

Donau-Postkarten gestalten oder ein Mitmach-Konzert, das Heyoka-Theater und das Museum Brot und Kunst, die Kulturwerkstatt Kontiki, das Donauschwäbische Zentralmuseum und das Ulmer Stadtarchiv - das Angebot zwischen Mai und September ist bunt. Am 28. Juni kommen die beiden Klötzlebauer Burkhard Siemoneit (Ulm) und Stephan Schumann (Neu-Ulm) zur Kultur-Hupe und bauen mit den Marktbesuchern kreativ Lego.

Die Kultur-Hupe, vorher Kultur-Ape, entstand aus einer Idee der Ulmer Kulturabteilung. Gedacht ist sie für die zukünftige Teilhabe an der Ulmer Sozialraumkultur; das digital ausgestattete Fahrzeug kann für eigene Ideen und eigene Projekte geliehen werden.