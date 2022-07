Die Literaturwoche bringt Marokko auf den Theater-Balkon

Lokal Zur Literaturwoche Donau gibt es Szenen aus einem bisher unveröffentlichten Stück Paul Bowles. Florian Vetsch, der Bowles noch persönlich kannte, berichtet von der Faszination Tangers.

Zumindest einen Vorteil hatte die aktuelle Hitzewelle für das Publikum der Literaturwoche Donau an diesem Abend. Es bedurfte nicht viel Fantasie, sich vom Balkon des Ulmer Theaters in die Welt Marokkos und Tangers hineinzuversetzen, die feinen Klänge der Band "Sirius Weltmusik" taten ihr Übriges. Der Donnerstagabend stand ganz im Zeichen Paul Bowles und der Stadt, die er sich zur Heimat gemacht hatte.