Die Maus öffnet Türen: Besuch bei den Rettungsdiensten im Donautal

Beim Maus-Türöffner-Tag in Ulm strömen Tausende ins Katastrophenschutzzentrum und sehen sich die Einsatzfahrzeuge an. Die Kinder kommen auf ihre Kosten.

750 angemeldete Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern und unzählige nicht angemeldete Familien: Beim Maus-Türöffner-Tag in Ulm dürften bis zum Abend des gestrigen Tages mehrere tausend Menschen ins Katastrophenschutzzentrum ins Donautal gekommen sein. Zu erleben gab es Einblicke in eine riesige Palette von Einsatzfahrzeugen von DRK und ASB und Bundeswehr und auch den Rettungshubschrauber SAR 63 der Bundeswehr in Baden-Württemberg.

Staunende Kinder beim Maus-Türöffner-Tag in Ulm

Den Hubschrauber durften die vielen Neugierigen aber im Gegensatz zu all den Blaulichtfahrzeugen nicht betreten: „Nur von außen gucken“, erklärte ein Pilot den umstehenden Familien. Sollte der Rettungshubschrauber zu einem Einsatz alarmiert werden, muss er sofort startbereit sein. Müsste man in einem solchen Fall erst all die Neugierigen aus dem Hubschrauber holen, ginge wertvolle Zeit verloren. Anders bei all den Fahrzeugen, angefangen vom Baby-Intensivtransporter „Baby Muck“ des DRK, der intensivmedizinische Behandlung von früh- und neugeborenen Kindern schon während des Transports in eine Klinik oder zwischen Kliniken möglich macht, über Fahrzeuge des Bevölkerungsschutzes, Notarzt- und Rettungsfahrzeuge und den Wünsche-Wagen des ASB, der mit seiner Besatzung Schwerkranken letzte Wünsche Realität werden lässt: Hier durfte die Neugier befriedigt werden. Zumindest teilweise.

Die Sendung mit der Maus macht es möglich: Ein Blick in den Rettungshubschrauber in Ulm. Foto: Dagmar Hub

Staunend standen Kinder vor einem Krankentransportfahrzeug, in dem ein junger Mann die Maus auf die Trage geschnallt hatte und den blauen Elefanten verband. „Schau mal, Papa, da wird die Maus versorgt“, rief ein kleines Mädchen begeistert - was ihren Vater zu der ironischen Bemerkung veranlasste, die Maus leide hoffentlich nicht gerade am Hantavirus. Ständig voll mit Besuchern war der Intensivtransport-Bus des DRK, und auch die in einem Zelt untergebrachte Teddy-Klinik der Fachschaft Medizin der Uni Ulm zog besonders die kleinen Kinder an, darf man doch bei der Teddy-Klinik „Röntgenbilder“ von Kuscheltieren anschauen und sie versorgen lassen, als wären sie Kinder. Schauübungen interessierten die großen wie die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Maus-Türöffner-Tag ermöglicht seit 2011 Blicke hinter die Kulissen

Der Maus-Türöffner-Tag ermöglicht es seit 2011 Maus-Fans und ihren Eltern, hinter die Türen von verschiedenen Einrichtungen in ganzen Bundesgebiet zu schauen, hinter denen sich Interessantes verbirgt. So öffneten sich im Ulmer Katastrophenschutzzentrum auch die Türen der großen Halle, in der normalerweise Einsatzfahrzeuge von DRK und ASB untergebracht sind. Am Maus-Türöffner-Tag blinkte es hier blau, unter anderem von all den Fahrzeugen der 2007 gegründeten ehrenamtlichen Motorradstaffel Karlsruhe, deren Helfer Menschen versorgen, die zum Beispiel auf Autobahnen im Stau stehen, und die Unfallstellen schnell absichern können.

Nahezu jedes Besucher-Kind wollte einmal auf einem der Motorräder oder auf dem Quad sitzen - und Papa und Mama wollten die Szene natürlich im Foto festhalten. Ob sich manche der neugierigen Kinder, die den Maus-Türöffner-Tag ganz toll fanden und sich nach gesammelten Stempeln einen kleinen Preis abholen durften, später bei einer der Blaulichtorganisationen engagieren werden? Dass das etwas das Leben prägendes ist, bekamen die jungen Maus-Fans erklärt. „Wir leben alle dafür.“