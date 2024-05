Ulm

18:10 Uhr

Die Menschen dürfen in Ulm wieder hoch hinaus

Plus Der Aufstieg auf den Münsterturm ist nun wieder freigegeben, allerdings nur bis in eine Höhe von 102 Metern. Und die Ersten sind bereits wieder die Treppen hochgejoggt.

Von Thomas Vogel

Fertig? Münsterbaumeisterin Heidi Vormann hat dieses Wort aus ihrem Repertoire gestrichen. Dass die Restaurierungsarbeiten am Ulmer Münster einmal abgeschlossen sein würden, sei so gut wie ausgeschlossen: „In meinem Berufsleben jedenfalls werde ich das nicht mehr erleben.“ Sehr wohl aber lassen sich wichtige Etappenziele erreichen, so wie jetzt wieder: die Wiedereröffnung des mittleren Turmstücks für den Publikumsverkehr.

Zwei Jahre haben sich die Arbeiten am Münsterturm hingezogen

Dies bot den Anlass zum Durchschnaufen, weil alles gut verlaufen ist, und für einen Auftritt des Posaunenchors im Rahmen eines lockeren Festakts. Ein bestens gelaunter Münsterdekan Torsten Krannich stellte fest: „Die Mitarbeiter der Münsterbauhütte haben in kurzer Zeit Großartiges geleistet.“ OB Martin Ansbacher fügte einen weiteren Gute-Laune-Satz hinzu: „Ein schöner Tag für Ulm.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen