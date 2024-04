Ulm

vor 8 Min.

Die Mohrengasse entzweit Ulm noch immer

Plus In der Mohrengasse kehrt keine Ruhe ein. Nach den Schmierereien von Anfang 2023 stand jetzt die erneute Forderung nach Umbenennung an der Mauer.

Von Dagmar Hub

Die neuesten Schmierereien an der Mohrengasse sind entfernt und die Erklärtafel ist gereinigt, die Sachbeschädigung wurde zur Anzeige gebracht, teilt das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Ulm mit.

Zum zweiten Mal seit dem gefundenen Kompromiss, in Ulm den Namen "Mohrengasse" beizubehalten und seinen historischen Hintergrund auf einem Schild zu erklären, war eine Hauswand an der Gasse mit der Forderung nach Umbenennung verschmiert und das Erklärschild unleserlich gemacht worden.

