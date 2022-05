Die Münsterbauhütte als Weltkulturerbe: Jetzt hat es Ulm schriftlich

Die Bauhütten von Ulm, Freiburg und Köln gehören zum Immateriellen Weltkulturerbe. Die Urkunde hängt an einem Ort, der in den Städten Nachahmer finden könnte.

Den Antrag hatte 2015 Michael Hilbert initiiert. Der damalige Ulmer Münsterbaumeister ist inzwischen tot, seinen Erfolg kann er nicht mehr in den Händen halten: Seit Dienstag hängt die in Englisch verfasste Urkunde, die "Convention for the Safeguarding of the Intantgible Cultural Heritage" im m25, dem "Erlebnisraum" am Münsterplatz 25.

Der Stephansdom in Wien, die Kathedrale von Reims, das Straßburger Münster und auch das Ulmer Münster: Sie alle sind architektonische Meisterwerke – und ewige Baustellen. Um die Bauwerke instand zu halten, braucht es das ganze Jahr über ein Team aus Spezialisten und Spezialistinnen vor Ort. Seit dem Mittelalter gibt es dafür fest eingerichtete Gemeinschaftswerkstätten an den Gebäuden, die Bauhütten. Bereits Ende 2020 wurde das europäische Bauhüttenwesen von der Unesco in das Immaterielle Kulturerbe aufgenommen. Jetzt erst kam die Urkunde in Ulm an.

Die Münsterbauhütte in Ulm: Ein toller Ort mit Vorbildcharakter

Wie Dekan Ernst-Wilhelm Gohl bei der Übergabe der Urkunde im m25 betonte, habe dieser "tolle Ort" Vorbildcharakter für die anderen deutschen Bauhütten in Freiburg und Köln. Bei der Überreichung der Urkunde in Straßburg sei die Delegation aus Ulm ständig von Vertretern der anderen Weltkulturerbe-Bauhütten angesprochen worden. "Ulm ist hier ganz vorn dabei." Die Idee habe bereits Hilbert gehabt: "Wenn wir den Zuschlag bekommen, brauchen wir einen Ort, wo wir das Immaterielle Kulturerbe präsentieren können." Denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bauhütte seien freilich nicht begeistert, wenn die Touristen tagtäglich durch die Hütte laufen. Deswegen sei die Kirche sehr froh über die Unterstützung der Stadt: "Handwerkliche Kunst vom Feinsten" werde durch die Unesco geehrt. Diese lässt sich in Ulm am Münsterplatz 25 anhand echter Steine anfassen und per Technik erleben. Wie etwa mit der virtuellen Aufzugfahrt auf die Spitze des Ulmer Münsters.

"Hinter der Auszeichnung steckt unglaublich viel Professionalität, Können und Wissenschaft", sagte Ulms OB Gunter Czisch. Mit dem Ort m25 sei nach vielen Jahren der Wunsch erfüllt worden, den Wert der Ulmer Münsterbauhütte präsentieren zu können. "Jetzt ist sie da, die Urkunde. Und wir geben sie nicht mehr her." Die Wertschätzung eines "wunderbaren Bauwerks, das die Stadt so prägt" habe endlich eine Heimat gefunden.

Mit dem virtuellen Aufzug auf die Spitze des Ulmer Münsters. Möglich wird das am Münsterplatz 25, dem M25, einem städtischer Erlebnisraum. Foto: Oiver Helmstädter

Mit dem Bau des Ulmer Münsters wurde 1377 begonnen und mit der Fertigstellung des Hauptturms – des mit 161,53 Metern Höhe höchsten Kirchturms der Welt – wurde der Riese erst im Jahr 1890 vollendet. Bis heute hält es die Münsterbauhütte in Schuss. Das mache auch qualitativ etwas aus: "Wenn Sie sich so manche Kathedralen in Südfrankreich anschauen, die nicht von Bauhütten restauriert werden, dann sehen Sie den Unterschied. Das sehe sogar ich als Laie", so Gohl.

Kein Laie ist Andreas Böhm, der Hüttenmeister, der sich Tag für Tag auf die Spuren des Mittelalters begibt. Seit 16 Jahren ist der Steinmetz der Meister der Hütte. "Die Auszeichnung ist eine große Wertschätzung und sichert unser Handwerk."

360 Grad Rundumblick am Münsterplatz in Ulm. Foto: Alexander Kaya

Eine Heimat für die Wertschätzung der Münsterbauhütte

Dass die "menschliche Handschrift" in dieser Form gefragt sei, sei sehr schön. Ein über Jahrhunderte angesammeltes Wissen, wie welcher Stein bearbeitet werden muss, dürfe nicht verloren gehen. Im Grunde arbeitet das 25-köpfige Team noch mit Hammer und Meißel. Aber nicht immer: Die groben Arbeiten der Steinmetze und Steinmetzinnen werden inzwischen auch mit pressluftbetriebenen Werkzeugen gemacht. Auch, um die Gelenke zu schonen. Die Feinarbeit, das Finish, werde aber wie im Mittelalter erledigt.

Das Ulmer Münster: der nördliche Chorturm kommt als Nächstes dran

Nachwuchssorgen hat die Münsterbauhütte durchaus, daran änderte auch die Auszeichnung als Immaterielles Kulturerbe erst mal nichts. Derzeit gibt es vier Auszubildende. "Die Bewerber und Bewerberinnen werden tendenziell weniger", sagte Böhm. Auch wenn in Ulm wohl kaum eine Arbeitsstelle sicherer ist: "Die Arbeit geht hier nie aus", weiß Dekan Gohl. 2,5 Millionen Euro im Jahr koste die Instandhaltung des Münsters. Die "Hauptbaustelle" sei gerade der Hauptturm. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die nächste Herkulesaufgabe: der nördliche Chorturm. Das Gerüst steht schon. Derzeit sei die Münsterbauhütte damit befasst, die Schäden zu dokumentieren. Auf Basis dieser Daten werde dann ein "Maßnahmenplan" erstellt. Der Beginn einer solchen Sanierung brauche einen zeitlichen Vorlauf von drei Jahren, bis der erste Hammerschlag erfolge.

Die Sanierung des südlichen Chorturms ist abgeschlossen und kostet etwa zehn Millionen Euro. Als eine Herausforderung an den Chortürmen gilt im Münsterbauhütten-Team der Übergang von der mittelalterlichen Bauweise zur Neuzeit. Denn von 1534 bis 1844 ruhten die Bauaktivitäten. Das Münster war bereits mit Gewölben und mit Dächern versehen, doch fehlten noch die Oktogonhallen und Turmhelme auf den beiden Chortürmen und ebenso auf dem Hauptturm. Die beiden Chortürme mit etwa 86 Metern Höhe wurden an der Nahtstelle zwischen Chor und Seitenschiffen im Jahr 1880 vollendet. Und schafften weitere Arbeit für Generationen.