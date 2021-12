Ulm

vor 47 Min.

Muslimische Ahmadiyya-Gemeinde in Ulm kocht für die Ärmsten der Armen

Die jungen Pakistani Razwan Ahmad, Ummar Mohammad und Talha Waqar bedienen bei der Caritas in Ulm Arme beziehungsweise Wohnsitz- oder Obdachlose.

Plus Wie Muslime und Muslima in einer katholischen Einrichtung in Ulm arme Menschen mit Gerichten aus der alten Heimat bekochen.

Von Stefan Kümmritz

Wäre er nicht etwas weihnachtlich geschmückt, wäre der einfach eingerichtete Aufenthaltsraum im Ulmer Caritas-Treff 39 an der Ecke Bessererstraße/Wilhelmstraße für den einen oder anderen wohl keine Stube der ganz großen Behaglichkeit. Doch mit der Speisung der sich als Reformbewegung des Islams verstehenden Religionsgemeinschaft Ahmadiyya ändert sich das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen