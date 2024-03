Die Neue Straße in Ulm ist jetzt wirklich neu

Frisch: Zum Beginn des Berufsverkehrs am Montagmorgen wird die Neue Straße in neuem Glanz erstrahlen.

Der Fahrbahnbelag der Neue Straße in Ulm ist im Bereich des Berblinger Turm dringend sanierungsbedürftig gewesen. Über das Wochenende löste die Stadt Ulm das Problem, indem ab Samstagmorgen die verschlissene Deckschicht des Fahrbahnbelages abgefräst wurde und am Nachmittag bereits die neue Tragschicht wieder aufgebracht wurde.

Neue Straße in Ulm ist wieder frisch

Am Sonntag blieb die Neue Straße zwischen Steingasse und Gideon-Bacher-Straße noch gesperrt, damit der frische Fahrbahnbelag auskühlen kann und seine endgültige Festigkeit erreicht. Auch eine neue Fahrbahnmarkierung musste angebracht werden, zum Beginn des Berufsverkehrs am Montagmorgen wird die Neue Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Sie muss dann den Umleitungsverkehr aufnehmen für die Sanierung der Münchner Straße, die bis zum Schwörmontag zur Einbahnstraße in Richtung Neu-Ulm wird. Hier werden die Abwasserleitungen saniert und auch der Fahrbahnbelag erneuert.

Anschließend werden aus den je zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung eine Fahrspur für Kraftfahrzeuge und eine Fahrspur für Radfahrer. Das beauftragte Bauunternehmen sorgte auch noch dafür, dass an der Kreuzung zur Gideon-Bacher-Straße die Mittelabtrennung ihr Verbundpflaster verlor und eine Grünfläche angelegt wurde.

Die Stadt Ulm und das beauftragte Bauunternehmen hatten trotz Regen am Freitag alles über Nacht vorbereitet und dabei auf die Wettervorhersage vertragt. Das nächste Wochenende war als Ausweichtermin vorgesehen.

Lesen Sie dazu auch