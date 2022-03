Die Region Ulm ist die sicherste in Baden-Württemberg

Plus Die Zahl der Straftaten in Ulm ist deutlich gesunken, die Aufklärungsquote ist auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Wie die Polizei das erklärt.

Die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizei Ulm ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen: präsidiumsweit von knapp 39.900 auf rund 30.400 und in der Stadt Ulm von rund 10.300 auf rund 8200. Die Polizei hat eine Erklärung – auch dafür, dass die Aufklärungsquote bei Mord und Totschlag bei 100 Prozent liegt.