Die Rückkehr der Caroline Schwarz: "Made in Ulm" steht vor der Eröffnung

Im Laden "Made in Ulm": Caroline Schwarz, die früher auch bei Ehinger Schwarz arbeitete.

Plus Der Spross der Schmuckfamilie, die Ehinger-Schwarz groß werden ließ, eröffnet im Ex-Atelier ihres Vaters in Ulm am Samstag ein Geschäft.

Von Dagmar Hub

Ulm lässt Caroline Schwarz nicht los. Die 57-jährige Tochter des Ulmer Schmuckunternehmers Wolf-Peter Schwarz und seiner schwedischen Frau Ann-Charlotte kehrt von Berlin nach Ulm zurück, wo Tochter Charlotte bereits lebt. Caroline und Charlotte Schwarz eröffnen am Samstag vor dem ersten Advent einen „Made in Ulm“-Store, genannt "MIU", im spätgotischen Haus mit der Adresse Unter der Metzig 23, das einst den Eltern von Caroline Schwarz gehörte.

Sie hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erzählt Caroline Schwarz: Ihr Elternhaus, das im Eigentum eines Freundes der Familie ist, stand leer, nachdem nach dem Schlaganfall ihres Vaters im Jahr 2021 klar wurde, dass der Schmuckdesigner nicht mehr in seinem Atelier arbeiten würde. Der 81-Jährige und seine Frau leben im Anna-Stift. Das Unternehmen Ehinger-Schwarz kaufte 2015 in Investor.

