Ulm

vor 16 Min.

Die Sänger der Queen bringen royale Töne nach Ulm

Das Ensemble The Queens Six musiziert normalerweise für die britische Königsfamilie - und diesmal auch für das Publikum in Ulm.

Plus Das Ensemble The Queens Six hat schon königliche Hochzeiten und royale Trauerfeiern begleitet. In der Ulmer Georgskirche singen sie Traditionelles und Überraschendes.

Von Dagmar Hub

Wem Stimmen und Gesichter bekannt vorkamen, der irrte sich nicht: Beim Ulmer Konzert des englischen Ensembles The Queens Six waren unter den sechs Sängerinnen und Sängern drei, die bei den Beerdigungsfeierlichkeiten für Prinz Philip vor knapp einem Jahr respektive vor vier Jahren bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle gesungen hatten. Höchste musikalische Qualität war in der Georgskirche in Ulm zu hören. Im zweiten Teil gab es dazu aber auch poppige eigene Arrangements und charmante kleine mimische Einlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .