Die Schattenseite des Schwörmontags: DRK prangert schäbiges Verhalten an

Während Rettungskräfte sich beim Nabada um einen Schwerverletzten kümmern, sollen sie mit Wasserpistolen "gezielt" beschossen worden sein. Nicht der einzige "schäbige" Vorfall.

Der Ulmer Schwörmontag war ein Stadtfest der Superlative: Es war heiß, voll - und unterm Strich ging es friedlich zu. Das war nicht unbedingt zu erwarten, schließlich hatte sich nach zwei Sommern ohne Schwörmontag (wegen Corona) ein ziemlich großer Party-Nachholbedarf angestaut. Doch obwohl die Polizei am Morgen nach dem Fest nur kleinere Zwischenfälle meldete und sich auch die Stadtspitze, wie berichtet, recht zufrieden zeigte mit dem Verlauf, war der diesjährige Schwörmontag auch das: nicht immer zivilisiert, stellenweise verhielten sich einige Besucher sogar ziemlich schäbig.

Dies teilte jüngst das Ulmer DRK mit. Zwar berichtet das Rote Kreuz ebenfalls von einer aus seiner Sicht "überwiegend ausgelassenen Stimmung in der Stadt". Jedoch hätten im Vergleich zu den Schwörmontagen vor der Pandemie "Respektlosigkeiten" und "fehlende Rücksichtnahme" gegenüber den größtenteils ehrenamtlichen Einsatzkräften sogar noch zugenommen. Wohlgemerkt: Die Einsatzkräfte, das sind jene, die beim Schwörmontag dafür sorgen, dass kein Besucher unter die Räder der feiernden Meute gerät. Ohne Polizei, Feuerwehr, DRK & Co. könnte ein solches Mega-Event schlicht nicht stattfinden.

Das scheint nicht bei allen angekommen zu sein. Ziemlich haarsträubend jener Vorfall, der sich laut DRK am Rande des Nabada ereignet hat. Demnach versorgte das DRK eine "offensichtlich schwerverletzte Person im Uferbereich". Was Teilnehmer des Nabada zum Anlass nahmen, die Einsatzkräfte "gezielt" mit Wasserpistolen zu beschießen - während diese dem Schwerverletzten helfen wollten.

Das sei aber nicht der einzige Vor-, beziehungsweise Ausfall von Besuchern gewesen. So habe ein Fahrlehrer dem DRK mit "juristischen Konsequenzen" gedroht, weil er während einer Fahrstunde beim Kornhaus nicht ungehindert vorangekommen sei. Eine "generelle Grundaggressivität" stellte das DRK außerdem für den Bereich der ziemlich gut besuchten Donauwiese fest. Die Einsatzkräfte, die dort helfen wollten, seien teilweise so massiv gestört und bedrängt worden, "dass eine Patientenversorgung nicht mehr sinnvoll möglich war".

Außerdem hätten sich Besucher des Schwörmontags auch am Material der Einsatzkräfte zu schaffen gemacht - während diese hilfsbedürftige Menschen behandelten. Auch von diesen bizarren Szenen, die von völliger Respektlosigkeit zeugen, berichtet das DRK: Besucher hätten sich einen Spaß daraus gemacht, die DRK-Retter "anzutanzen".

Rund 70 überwiegend ehrenamtliche DRK-Kräfte im Einsatz

Der Schwörmontag war fürs DRK, wie für andere Helfer, ein Großkampftag. Ab 15 Uhr waren rund 70 weit überwiegend ehrenamtliche DRK-Einsatzkräfte, davon 17 aus der Bereitschaft, entlang des Ulmer Donauufers postiert - in der prallen Hitze -, um für die Sicherheit während des rekordverdächtigen Nabadas zu sorgen. Hinzu kamen 225 Einsatzkräfte der Wasserrettungsorganisationen mit 29 Booten auf der Donau.

Kein Wunder, dass sich das DRK in seinem Schwörmontags-Fazit ziemlich bedient gibt, das sich ein wenig anders liest als das von Polizei und Stadt (nämlich nicht ganz so positiv). Die Zustände des diesjährigen Schwörmontags seien "nicht akzeptabel". Bei allem Verständnis für die Freude am ausgelassenen Feiern nach zwei Jahren Unterbrechung bestehe "dringender Handlungsbedarf". Ob den auch die Verantwortlichen bei der Stadt und der Polizei sehen? Das DRK kündigt an, mit diesen nun das Gespräch zu suchen.