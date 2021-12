Ulm

vor 57 Min.

Neue Schlafkapseln für Obdachlose in Ulm sehen jetzt aus wie kleine Wohnmobile

Plus Die erste Variante des Erfrierungsschutzes für Obdachlose in Ulm erinnerte ein wenig an Särge. In der zweiten Generation sieht das "Ulmer Nest" völlig anders aus.

Von Oliver Helmstädter

Vom vermeintlichen Sarg, an den die erste Variante des "Ulmer Nests" erinnerte, ist nichts mehr übrig. Statt auf Holz setzen die Macher auf Metall und statt einer Luke auf eine klassische Tür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen