Jury zeigt sich begeistert: Sedelhöfe in Ulm gewinnen Architekturpreis

Jährlich prämiert die Auszeichnung Iconic Award visionäre Gebäude. Der vom Rat für Formgebung initiierte Preis geht jetzt nach Ulm.

Eine internationale besetzte Jury aus unabhängigen Vertreterinnen der Bereiche Architektur, Innenarchitektur, Design und Markenkommunikation zeigte sich begeistert von den Sedelhöfen.

Der Hamburger Projektentwickler DC Developments konnte sich bei der Verleihung des Iconic Awards freuen. Mit der Quartiersentwicklung Sedelhöfe aus Ulm holten Architekturbüro Caspar Schmitz-Morkramer und Projektentwickler DC Developments den "Best of Best Award" in der Kategorie "Innovative Architecture als Mixed-Use".

Die Sedelhöfe in Ulm überzeugten damit die Jury

Als ein Viertel mit gemischter Nutzung überzeugten die Sedelhöfe als neuer Treffpunkt mit „integrativem Übergang von zeitgemäßen Gebäudeanforderungen zur kleinteiligen Struktur der Altstadt“. Die Architektur sei „elegant, mit abwechslungsreichen Fassaden“. Darüber hinaus betonte die Jury eine „urbane Schlüsselposition“ aufgrund des modernen Mischnutzungskonzepts. „Anstatt des Einkaufszentrums haben wir uns mit unserem Bauherrn für ein simples Konzept entschieden: Ein Stück europäische Stadt. Vier Häuser mit Handel, Gastronomie, Büro und mehr als 100 Wohnungen, arrangiert um den Albert-Einstein-Platz: Ein Stadtquartier, das ein Scharnier zwischen Innenstadt und Bahnhof bildet“, sagt Caspar Schmitz-Morkramer, Gründer und Inhaber des Architektenbüros.

Auf einer Grundstücksfläche von rund 10.400 Quadratmetern verfügt das Projekt über etwa 7.500 Quadratmeter Büro- und Praxisflächen, etwa 18.000 Quadratmeter Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsflächen sowie gut 6.500 Quadratmeter Wohnfläche. Im Zentrum der vier Häuser, wo einst das Geburtshaus des legendären Wissenschaftlers stand, befindet sich der Albert-Einstein-Platz. (AZ)

