Die Sedelhöfe in Ulm haben einen weiteren neuen Mode-Mieter

Plus Die freien Flächen füllen sich: Nun hat ein weitere bekannter Name einen Mietvertrag im Ulmer Einkaufsquartier Sedelhöfe unterschrieben.

Das 250-Millionen-Euro-Einkaufsquartier geht in Richtung Vollvermietung: Jüngst öffnete der Unterwäschen-Spezialist Intimissimi sowie der Optiker Mister Spex. Und auch der asiatische Supermarkt im Erdgeschoss empfängt bereits Kunden. Nun zieht eine Tochter des Textil-Riesen-Bestseller ein.