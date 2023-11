Die Sparkasse ist die "beste Bank vor Ort" in Ulm

Die unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken hat die Sparkasse Ulm zum regionalen Sieger gekürt.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung – eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken – führte den verbraucherschutzorientierten Bankentest „Beste Bank vor Ort“ auch dieses Jahr in über 100 Standorten durch. Am besten aus der Region schnitt die Sparkasse Ulm ab, die bundesweit auf Platz fünf landete.

Wie die Gesellschaft zur Qualitätsmessung auf Nachfrage mitteilt, wurden keine Banken im Kreis Neu-Ulm getestet. Aber in Ulm: die Volksbank Ulm Biberach habe sich nicht in den Top-100 platzieren können.

Jubel in der Sparkasse Ulm: Vorstandsmitglied Ulrich Heisele, der Vorstandsvorsitzende Stefan Bill sowie der stv. Vorstandsvorsitzende Wolfgang Hach (von links) freuen sich über die Auszeichnung. Foto: Sparkasse Ulm

Jubel in der Sparkasse Ulm über "beste Bank vor Ort"

Warum die Sparkasse Ulm 2023 als „beste Bank vor Ort“ausgezeichnet wurde: Zwei Einser für die Beratung und Nachbearbeitung sowie das einzige Kreditinstitut in der Region, dessen Digitalangebot als „sehr gut“ eingestuft wurde. Mit einer Gesamtnote von 1,3 verbesserte die Sparkasse nicht nur ihr Vorjahresresultat, sondern verwies die vier ebenfalls untersuchten Kreditinstitute in Ulm auf die Plätze. Unter den ersten 100 ist davon keine zu finden. (AZ/heo)