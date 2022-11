Die Spider Murphy Gang schöpft in Ulm aus dem Vollen

Plus Die bayerischen Kult-Rock-'n'-Roller mischen das CCU auf und werden für ihre einstigen musikalischen Großtaten gefeiert. Davon gibt es mehr als genug.

Ja mei, es sind halt immer noch a bisserl freche Münchner Buam, diese sieben älteren Herren von der Spider-Murphy-Gang. Klar, sie sind natürlich längst nicht mehr so taufrisch wie 1977, als die Band gegründet wurde, und personellen Wechsel hat es auch diverse gegeben, und doch gehört die Gang um Günther Sigl zum bayerischen musikalischen Kulturgut. Mehr noch: Sie ist unter dem weißblauen Himmel einfach Kult. Wenn da ein wenig gemopster Wiener Schmäh die bayerische Derbheit in vielen Liedtexten leicht ins Wanken bringt, wenn die Liebe wie die von der bekannten, skandalumwitterten Rosi jäh zu flattern beginnt und die Musiker mit ihren Instrumenten mühelos jede Form von Schüchternheit den feschen Madln gegenüber zur Farce werden lassen, dann ist Spider-Murphy-Zeit. Im Ulmer Congress Centrum war jetzt Spider-Murphy Zeit. Das Konzert der "Unplugged"-Tour war nicht ganz ausverkauft, aber die Besucher, die da waren, hatten sehr viel Spaß und wurden gewahr, dass die Band zumindest musikalisch immer noch aus dem Vollen schöpfen kann.