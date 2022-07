Schwörkonzert in Ulm: Die Spielfreude von Toto ist immer noch ungebrochen

Lokal Die US-Band Toto liefert auf dem Ulmer Münsterplatz vor rund 5000 Menschen einen erstklassigen Auftritt ab. Und natürlich sticht einer ganz besonders hervor.

Es ist kaum zu glauben, dass dieser Mann seinem Job schon seit 46 Jahren nachgeht und auf der Bühne immer noch eine fast euphorische Begeisterung an den Tag legt. Am Schwörsonntag konnten sich auf dem Münsterplatz rund 5000 Menschen ein Bild davon machen, wie brillant Steve Lukather immer noch Gitarre spielt und wie souverän er diesen alten Pop-Rock-Vergnügungsdampfer durch die Klippen des Mainstream-Musikgeschäfts steuert. Ein wunderbarer Auftritt, genau richtig, um die musikalische Pandemie-Pause auf dem Münsterplatz zu beenden.