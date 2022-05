Die Sportfreunde Stiller bieten im Ulmer Roxy einen hohen Spaßfaktor

Statt Nostalgie zeigen die Sportfreunde Stiller bei ihrem Konzert in Ulm pure Spielfreude. Und setzen auf ein größtmögliches Mitmachpotenzial.

Seit mehr als 20 Jahren stehen Peter Brugger, Flo Weber und Rüde Linhof als Sportfreunde Stiller auf der Bühne. Unkomplizierte Texte und schnörkellose Musik sind seit jeher das Erfolgsrezept des Trios. Mit Bands wie Kettcar oder Tocotronik brachten die Sportfreunde damals musikalisch die zweite Deutsche Welle ins Rollen. Jetzt meldeten sich die drei Musiker mit ihrem neuen Titel "I'm alright!" aus der Coronapause zurück. Rund 1200 Fans feierten im Ulmer Kulturhaus Roxy das Comeback der "Sportys". Doch wer auf die Nostalgie der Jahrtausendwende oder wehmütige Rückschau in vergangene Tage aus war, wurde enttäuscht. Vielmehr brachten die drei Jungs aus Germaringen pure Spielfreude auf die Bühne.

Fans verzeihen Fehler bei Lied im Roxy

Selbst in zwei Jahrzehnten haben die drei Musiker, inzwischen alle auf die 50er zugehend, noch immer den mitreißenden Charme einer chaotischen Schülerband, wenn etwa Sänger Peter Brugger bei "Ein Geschenk" die Nummer abbrechen ließ, weil der programmierte Sound in Linhofs Keyboard nicht gepasst haben soll. Die Fans verziehen den Fehler mit Applaus – schließlich darf man die eigenwillige Liebeserklärung getrost auch öfter hören.

Mit den Hits "Kompliment", "New York, Rio, Rosenheim" oder "Applaus, Applaus" mischten die drei Jungs dann endgültig das Roxy selbst in den hintersten Reihen auf, sodass die oberen Ränge dank der tobenden Fans zur erhitzten Gefahrenzone wurden. Freilich haben sich die gesanglichen Qualitäten von Peter Brugger in den vergangenen Jahren nicht erwähnenswert weiterentwickelt – und das erwartete sicher auch keiner der treuen Fans.

Sportfreunde Stiller spielen gut zwei Stunden in Ulm

Stattdessen lieferten die Indie-Rocker in ewig gepachteter Jugend ein maximal reduziertes Gesamtkonzept ab, das auf höchstmögliches Mitmachpotenzial und Spaßfaktor setzte. Nach gut zwei schweißtreibenden Stunden für Band und Fans und einer "Nachspielzeit" von vier Zugaben pfiffen die Sportfreunde das Spiel in Ulm ab: "Vier Fehler in einem Konzert sind genug, einen fünften darf ich mir nicht erlauben", lautete die Begründung von Sänger Brugger. Die Fußballhymne "'54, '74, '90, 2006" blieben die Band jedoch ihren Fans schuldig. Dafür soll im September ein neues Album erscheinen.