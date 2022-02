Die Sportfreunde Stiller spielen im Ulmer Roxy - und bringen Slut mit

Noch herrscht Corona-Pause im Ulmer Roxy. Aber Fans des bayerischen Indie-Rocks dürfen sich auf ein Konzert der Sportfreunde Stiller im Mai freuen.

Rockende Bayern zu Gast im Ulmer Roxy: Am Freitag, 20. Mai 2022, um 20 Uhr wollen die Sportfreunde Stiller in der Werkhalle des Roxy ein Konzert geben. Im Schlepptau, als "Gäste des Monats", bringen sie die Band Slut mit auf die Bühne. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Sportfreunde Stiller und Slut zu Gast in Ulm

"Tour des Monats", diesen Titel verpassen die Sportfreunde Stiller ihrer neuen Konzerttournee. Die "Sportis", drei Männer aus Germering bei München, eroberten die deutschsprachigen Charts zu Beginn des neuen Jahrtausends. Mit Hits wie "Ein Kompliment", "Ich Roque" und "Applaus, Applaus" spielte sich die Indie-Band mit Humor und Rock ins Gedächtnis ihrer Fans. 2020 wurde bekannt, dass die Band an neuen Songs arbeitet - und nun tritt sie im Ulmer Roxy auf.

Slut präsentiert im Roxy das neue Album "Talks of Paradise"

Slut ist eine Indie-Band, die in den 90er-Jahren mit Noise-Hits wie "Sensation" den Durchbruch schaffte. In den Nuller-Jahren kaperten Slut das Musikfernsehen mit Singles wie "It Was Easier" oder "Easy To Love", mit ihren Songs aus der "Dreigroschenoper" und der gemeinsam mit der Schriftstellerin Juli Zeh entwickelten Klangnovelle "Corpus Delicti". Die Band aus Ingolstadt und München verbindet mit Gitarren, Bass und Schlagzeug den Pop mit der Hochkultur - und präsentiert nun wieder neue Musik, mit ihrem neunten Album "Talks Of Paradise". (AZ)

Infos und Tickets unter www.roxy.ulm.de.

