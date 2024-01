1000 Jahre alte Siedlung entdeckt: Was über den Fund inzwischen bekannt ist

Plus Statt auf Spuren aus dem Mittelalter stießen Archäologen im vergangenen Jahr auf eine 1000 Jahre alte Siedlung. Welche Erkenntnisse hat man mittlerweile gewonnen?

Im Sommer 2023 legten archäologische Grabungen an der Olgastraße im Bereich Carl-Ebner-Straße/Neithardtstraße anderes frei als erwartet: Neben spätmittelalterlichen Stukturen auch Überreste einer Siedlung, die sich vor tausend Jahren außerhalb der Stadt Ulm dort befand, und die bislang unbekannt war.

Inzwischen ist sich der Archäologe Jonathan Scheschkewitz, Gebietsreferent des Landesamtes für Denkmalpflege, relativ sicher: Die Grabung an der Olgastraße hat im Sommer nur den Rand einer Siedlung freigelegt, die vermutlich zu der seit der ersten Hälfte des siebten Jahrhunderts bestehenden Kirche „Unsere liebe Frau ennet feld“ gehört hat.