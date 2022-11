Ulm

Die Theaterwerkstatt bringt ein komisches Talent in Ulm auf die Bühne

Der weltbekannte Filmregisseur, hat seinen Zenit weit überschritten. Ein komisches Talent hatte jüngst Premiere Theaterwerkstatt in Ulm.

Plus Eine Komödie über eine vielleicht nicht allzu ferne Zukunft ist in nächster Zeit in der Ulmer Theaterwerkstatt zu sehen.

„Objektophilie“ nennt man es, wenn Menschen sich in Dinge verlieben. Und ein Ding ist JCF 31333 doch eigentlich, ein computergesteuerter Roboterschauspieler mit weiblicher Optik. Aber der "Aktroid", eingesetzt in Endlos-TV-Serien, hat einen Programmierfehler, der ihn allzu menschlich macht. Er kann Gefühle empfinden und lachen.

