Ulm

vor 1 Min.

Die Theaterwerkstatt überzeugt mit Brechts "Puntila"

Lokal Um die Grenzen der sozialen Herkunft geht es bei "Herr Puntila und sein Knecht Matti". Die Theaterwerkstatt bringt das mit passenden Songs auf die Bühne.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Mehr als ein Jahr – 1940/41 – lebte Bert Brecht im finnischen Exil, "Herr Puntila und sein Knecht Matti" entstand dort in dieser Zeit. Nicht aufführbar im nationalsozialistischen Deutschland wurde das Stück 1948 in Zürich erstmals gespielt. In der Theaterwerkstatt nimmt Regisseur Thomas Laengerer Brecht bewusst manches von der skandinavischen Düsternis und bringt den "Puntila" – unter sorgfältiger Beibehaltung des politisch-sozialen Hintergrunds – als echtes Volksstück auf die Bühne: ein großer Wurf!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .