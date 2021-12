Ulm

vor 18 Min.

Die Ulmer Krippenkurrende gibt es wegen Corona diesmal nur digital

Plus Die Pandemie verändert auch den traditionellen Weihnachtsauftakt der Münsterkantorei. Bilder zeigen das Krippenspiel früher und in Zeiten von Corona.

Von Dagmar Hub

Das Wort „ Corona“ wurde nicht erwähnt – und trotzdem, emotional waren die Folgen der Pandemie für die Zuschauer in den Bildern stark zu spüren: Der Samstag vor dem dritten Advent war in Ulm seit 1957 ein fixer Termin. Die Kinder- und Jugendchöre der Münsterkantorei führten die traditionelle Krippenkurrende auf. Im vergangenen Jahr fiel sie wegen des Lockdowns aus. Für den Advent 2021 nahm Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland mit seinen Sängerinnen und Sängern und einem Team die Lieder und Texte des Krippenspieles auf und unterlegte sie mit alten Bildern, die auf Youtube am Samstag genau ab 16 Uhr – dem gewohnten Termin der ersten Aufführung – starteten.

