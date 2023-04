Die Ulmer Kunstwelt trauert um Alfred Bradler

Die Kunswerke von Alfred Bradler stehen in Sydney, New York, Kapstadt, Seoul, Moskau, Graz, Zürich und Hamburg. Nun ist der Ulmer gestorben.

Der Ulmer Künstler Alfred Bradler ist tot. Die Nachricht von Tod des weit über Ulm hinaus bekannten Künstlers kam überraschend, feierte Bradler doch im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag noch im Schuhhaussaal mit einer monumentalen Kunstaktion: ein riesiges Wandgemälde mit einem gelb wogenden Rapsfeld, kombiniert mit echten blühenden Rapspflanzen.

SAPRI-Figuren machten Alfread Bradler bekannt

Beides, das Großformatige und die Annäherung von Kunst und Natur, charakterisierte den unbändig kreativen Alfred Bradler. Er beschäftigte sich in seiner Kunst immer wieder mit Land-Art, mit Landschaftsinstallationen, mit Ökologie und Umwelt. Zur Dokumenta 2012 realisierte er in Kassel seine "Bleeding Trees" - blutfarbene Manschetten um Bäume, um auf Naturzerstörung hinzuweisen. Das Monumentale, das Unübersehbare – auch das war ein Wesenszug von ihm: Sein 1998 geschaffener und aus 38 Bildern bestehender „Dresdner Frieden“ ist immerhin 60 Meter lang – und seine leuchtend bunten SAPRI-Figuren, die in Ulm und Neu-Ulm ebenso wie in Sydney, Kapstadt und New York in Gärten, auf öffentlichen Plätzen oder auch mitten in Kreisverkehr-Anlagen stehen und Geschichten mittels knallfarbener Körpersilhouetten erzählen, sie sind meist ebenfalls ziemlich monumental.

Die größte SAPRI, die Bradler schuf, entstand für das Münchner Bundesgartenschaugelände und ist neun Meter hoch.





Das SAPRI-Kunstwerk von Alfred Bradler. Foto: Jonas Klimm

In Graz geboren, in Ulm gewirkt

Und letztlich: Auch Alfred Bradler selbst, in Graz geboren und in den 60er Jahren nach Ulm gekommen, war eigentlich kaum zu übersehen: mit seiner üppigen Mähne, bärtig und meist mit einem selbstgewissen Lächeln, aber auch mit klarer Meinung, die er gern zum Ausdruck brachte.

Alfred Bradlers Kunstwerke stehen in Sammlungen im In- und Ausland. Jean Pierre Barraud, Kunstbeauftragter im Kirchenkreis Augsburg und Schwaben, erinnert sich an die freundliche und zuvorkommende Art von Alfred Bradler. „Zweimal durfte ich mit ihm in Thalfingen in der St. Thomas Kirche zusammenarbeiten. Einmal mit Bildern aus seinem Fries für die Dresdner Kreuzkirche und das andere Mal mit einer Performance, die er zusammen mit seiner Frau Eka entwickelt hatte und die in einem Gottesdienst am Karfreitag uraufgeführt wurde.“