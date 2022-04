Neuer Vize-Chef für Ulmer Polizei: "Der richtige Mann an der richtigen Stelle"

Reinhold Hepp galt als Experte im Bereich Prävention. Sein Nachfolger kennt das Ulmer Präsidium. Das ist der Neue.

Seit 2017 war Reinhold Hepp beim Polizeipräsidium Ulm tätig, nun hat sich der Vizepräsident mit 63 Jahren verabschiedet. Sein Nachfolger kommt aus der Region und war von 2017 bis 2020 Leiter der Direktion Polizeireviere in Ulm.

"Mit Polizeivizepräsident Reinhold Hepp geht ein Stück Erfolgsgeschichte der Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand – und damit auch jede Menge Erfahrung und Expertise", sagte Innenstaatssekretär Wilfried Klenk am Donnerstag in Ulm. Der Beamte sei einer der renommiertesten Experten für die polizeiliche Prävention und habe die Landespolizei Baden-Württemberg landes- und bundesweit nicht nur kompetent repräsentiert, sondern ihr ganz persönlich seinen Stempel aufgedrückt.

Neuer Vizepräsident beim Polizeipräsidium Ulm

In den mehr als vier Jahrzehnten seiner Laufbahn bei der Landespolizei Baden-Württemberg bekleidete Reinhold Hepp mehrere Spitzenämter. So war er unter anderem Leiter der Zentralen Geschäftsstelle Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Leiter der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Stuttgart sowie Referent der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention.

Seine Nachfolge tritt Vizepräsident Josef Veser an, den Staatssekretär Wilfried Klenk am Freitag in Ulm zum Leiter des Führungs- und Einsatzstabes und zugleich zum stellvertretenden Leiter des Polizeipräsidiums Ulm bestellt hat. Veser war zuletzt als Leiter des Instituts für Ausbildung und Training und Vizepräsident bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg tätig.

59-Jähriger war bereits im Polizeipräsidium Ulm tätig

Der 59-Jährige stammt aus der Region und war zwischen 2017 und 2020 bereits beim Polizeipräsidium Ulm in der Funktion als Leiter der damaligen Direktion Polizeireviere tätig. "Josef Veser ist genau der richtige Mann an der richtigen Stelle", kommentierte Staatssekretär Klenk. (AZ)