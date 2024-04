Die Uni Ulm fliegt wieder auf die Ulmer Innenstadt

Um Themen wie alternative Antriebskonzepte, modernes Lernen und der Schutz von Wildbienen geht es bei der 30. Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft.

E-Fuels, Wasserstoff, Batterien – was treibt uns in Zukunft an? Wie muss Schule aussehen, um uns auf Herausforderungen wie die Digitalisierung vorzubereiten? Und wie können wir die notwendigen Bestäuber Wildbienen schützen? In ihrer 30. Auflage blickt die Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) ganz bewusst in die Zukunft und stellt aktuelle Fragen von der Energiespeicherung über die Lernforschung bis hin zum Artenschutz in den Mittelpunkt. An drei Samstagen im April (Beginn jeweils 11 Uhr) präsentieren Forschende der Uni Ulm ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in allgemeinverständlichen Vorträgen im Studio der Sparkasse Ulm in der Neuen Mitte. Der Eintritt ist frei.

Das ist die 30. Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft