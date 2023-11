Die Universität Ulm trauert um ihren ehemaligen Rektor

Im Alter von 84 Jahren ist Professor Hans Wolff, Rektor der Universität Ulm von 1995 bis 2003 gestorben.

Hans Wolff hat die Universität Ulm während seiner Amtszeit entscheidend geprägt und sich bleibende Verdienste um deren erfolgreiche Weiterentwicklung erworben.

Der gebürtige Leipziger wurde als Ordinarius für Mathematische Statistik an die Uni Ulm berufen, wo er sich von Anfang auch in der Selbstverwaltung engagierte. Von 1995 an führte er die Universität als Rektor über zwei Amtsperioden für insgesamt acht Jahre. Mit Ausnahme der Amtszeit seines Rektorats leitete er bis 2004 die Abteilung Stochastik. 2005 wurde er zum Ehrenbürger der Universität Ulm ernannt.

Von 1991 bis 1993 war Wolff Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, von 1998 bis 2000 als erster Ulmer Rektor Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz. Hans Wolff war zudem Gründungspräsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Einsatz für Internationalisierung der Universität Ulm

Insbesondere die Einführung innovativer Studiengänge und seine herausragenden Leistungen zur Stärkung der Internationalisierung haben der Universität Ulm eine hohe Wertschätzung und Sichtbarkeit verschafft. So war Hans Wolff maßgeblich am Gründungs- und Aufbauprozess der Kooperation mit der German University in Kairo als deutschlandweit größtes transnationales Bildungsprojekt beteiligt.

Für seine vielfältigen Verdienste um das Hochschulwesen wurden ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande und der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. (AZ)