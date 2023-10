Die Vh blickt auf die Nacht – und setzt sich erstmals ein Jahresthema

Plus Zuletzt nahm sich die Ulmer Volkshochschule dreimal politische Themen vor, nun ist der Fokus ganz anders. Leiter Christoph Hantel verrät, was noch neu ist.

Die Nacht ist das Thema der Ulmer Volkshochschule – und das diesmal nicht nur für ein Semester, sondern für ein ganzes Jahr lang. Die Vh wechselt vom Semester- zum Jahresthema. Vh-Chef Christoph Hantel ist überzeugt, dass es sinnvoller sein kann, ein Thema ein Jahr lang via Straßenkampagne wahrnehmbar zu machen. Auf drei politische Themen folgt ein kulturelles. Es werde zwölf Monate lang tragen, ist Hantel überzeugt.

Die Nacht – Thema der Romantiker und der Märchen, uraltes Motiv der Angst, Zeit der Kulturveranstaltungen und Freiraum abseits von Arbeit: Vielschichtiger kann ein Thema kaum sein. Am Donnerstag, 5. Oktober, widmet sich eine moderierte Podiumsdiskussion der Frage, wem die Nacht gehört. Moderiert wird sie von Tanja Nova, die das Thema erdacht hat, und Markus Stadtrecher.