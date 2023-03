Volksbank Ulm eröffnet ihre erste echte Filiale im Internet

Plus Die jüngst erneut gewachsene größte Bank der Region gibt sich optimistisch und möchte den Online-Weg konsequent weitergehen.

Zum letzten Mal vereint war der erweiterte Vorstand nach der Fusion der Volksbank Ulm-Biberach mit der Raiffeisenbank im vergangenen Jahr. Von den fünf Herren um Vorstandsprecher Ralph P. Blankenberg werden ab 1. Juli nur noch Stefan Hell als sein Nachfolger und Alexander André Schulze (43) in der Führungsetage übrig bleiben. "Die sollen es erst mal besser machen", sagte Blankenberg scherzhaft in Anbetracht bester Zahlen bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz.