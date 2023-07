Die Walther Collection zu Gast bei "Kultur auf Stufen"

Erstmals geht es bei "Kultur auf Stufen" um Fotografien. Reneé Mussai von der Walther Collection spricht mit Marina Bauernfeind über die aktuelle Burlafinger Ausstellung, mit der das Haus neue Wege geht.

"Beyond the Binary" heißt die aktuelle Ausstellung in der Walther Collection in Burlafingen. Sie setzt die Fotografien von Santu Mofokeng (1956-2020) und David Goldblatt (1930-2018) in einen besonderen Kontext - Kuratorin Tamar Garb wagte ein Experiment und schuf Bild-Cluster, innerhalb derer sie Goldblatt und Mofokeng in einen thematischen Dialog setzt.

Für den Betrachter wird die Zuordnung der Arbeiten zu den Künstlern irrelevant, wichtig wird allein die Bildaussage zu bestimmten Themen. So eröffnet das Verflechten der Werke dieser außergewöhnlichen Fotografen dynamische Räume für Neueinschätzung jenseits der Polaritäten von schwarz und weiß, afrikanisch und europäisch, arm und reich, benachteiligt und privilegiert. Es zeigen sich Gegensätze, die gar nicht immer so gegensätzlich sind.

Künstlerische Leiterin der Walther Collection Neu-Ulm spricht mit Marina Bauernfeind

Diesen Mittwoch, 12. Juli, ist die künstlerische Leiterin und Kuratorin von The Walther Collection, Reneé Mussai, bei "Kultur auf Stufen" zu Gast und spricht mit Marina Bauernfeind vom Museum Ulm über dieses Spannungsfeld. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Bei schlechtem Wetter das Gespräch über Kuration und Sammlung in das Erdgeschoss der Glaspyramide der Ulmer Stadtbibliothek verlegt. Für "Kultur auf Stufen" ist die Veranstaltung eine Premiere: Erstmals geht es dort auch um Fotografie. (AZ)

