Ulm

06:00 Uhr

"Die Welt ist voller Zensoren": Autorin Ilse Hehn blickt zurück

Ilse Hehn ist Autorin. Seit dem Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes lebt sie in Ulm. Ihren 80. Geburtstag feiert sie dennoch in der alten Heimat.

Plus Schriftstellerin Ilse Hehn erlebte in ihrem Geburtsland Rumänien eine Diktatur. Das Thema Heimat beschäftigt sie. Nun feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Dass sie in Ulm lebt, sieht die Schriftstellerin und Künstlerin Ilse Hehn als das Schließen eines Kreises: Damals, nach dem Zerfall des Ceausescu-Regimes, emigrierte sie mit ihrem Sohn aus Rumänien und wählte Ulm als ihre persönliche neue Heimat. Ulm – aus dem Grund, weil von dieser Stadt aus ihre Vorfahren mit einem der "Schwabenzüge" über die Donau ostwärts ins Banat auswanderten, um dort eine neue Heimat zu finden. Seit 1992 lebt Ilse Hehn in Ulm – ihren 80. Geburtstag am 15. Mai aber feiert sie mit ihrer Schwester in Rumänien, dort, wo sie geboren wurde.

Sie schreibt nicht für den kommerziellen Erfolg

Die Zahl ihrer Auszeichnungen ist groß: Den Donauschwäbischen Kulturpreis hat Ilse Hehn erhalten und das Ehrendiplom des Rumänischen Schriftstellerverbandes, mehrere Lyrik-Preise, und elf Jahre lang – bis 2022 – war sie Vizepräsidentin des Internationalen Exil-PEN-Zentrums der Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Exil deutschsprachiger Länder. Das Thema der Heimat hat die Schriftstellerin, die ihre Bücher oft selbst illustriert mit eigenen Fotografien, mit Collagen und Papierarbeiten, mit Malerei oder Grafiken, immer beschäftigt: Das Trauma der Diktatur ist Teil ihres Ichs geworden, weswegen sie auch ungern Autobiografisches erzählt, sondern lieber ihre poetischen Texte sprechen lassen will. "Die Welt ist voller Zensoren", sagt sie, und dass sie nicht um eines Verkaufserfolges willen schreibt, sondern aus einem inneren Drang des Ausdrucks heraus. Und manchmal sind es andere, die sie in ihren Texten sprechen lässt. Frauen, die Künstler gemalt haben, und die aus einem fiktiven Leben erzählen und über die Liebe sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen