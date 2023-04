Ulm

06:00 Uhr

Die Zeit drängt: Bis zum Sommer muss das Donaustadion saniert werden

Plus Um das Donaustadion drittligatauglich zu machen, sind Sanierungsarbeiten dringend erforderlich. Es geht vor allem um die Sicherheit rund um die Spielstätte.

Von Stephan Schöttl

Auch wenn es sportlich gerade ein wenig schleppend läuft beim SSV Ulm 1846 Fußball, sind die Spatzen doch weiterhin Tabellenführer der Regionalliga Südwest und auf einem guten Weg in Richtung 3. Liga. Den Lizenzantrag hat der Verein fristgerecht beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht. Im April wird der erste Bescheid aus der DFB-Zentrale erwartet. Ein Schreiben, in dem den Bewerbern die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit für diese Spielklasse bestätigt wird oder aber Bedingungen und Auflagen gemacht werden. Bei den Ulmer Fußballern ist bereits jetzt klar: Das Donaustadion muss bis zum Auftakt der neuen Saison Anfang August in bestimmten Bereich saniert werden.

Die Haupttribüne beispielsweise wurde 1952 erbaut und zuletzt 1988 generalsaniert. Seitdem wurden im Bereich der Gebäude nur noch kleinere Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Die Gegentribüne stammt aus dem Jahr 1999, die komplette Anlage um das Donaustadion herum wurde 2009 auf Grundlage der sogenannten Versammlungsstättenverordnung nachgerüstet. Um das Stadion nun drittligatauglich zu machen, sind weitere Nachbesserungen dringend nötig. Der Ulmer Gemeinderat hat sich jüngst mit den Arbeiten beschäftigt, in der Beschlussvorlage heißt es: "Besonders dringend wird die Umsetzung einiger Maßnahmen durch die Anforderungen, die gleichzeitig Bedingungen für den Spielbetrieb in der 3. Liga sind." Es geht unter anderem um sicherheitstechnische Gutachten.

