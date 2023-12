Dieb gelingt in Ulm zweimal die Flucht und wird dennoch festgenommen

Ein Dieb wird von einem Ladendetektiv erwischt und festgehalten. Mithilfe seines Begleiters gelingt ihm zweimal die Flucht, bevor die Polizei die beiden festnehmen kann.

Ein Dieb hat am Mittwoch versucht, eine Jacke in einem Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße zu stehlen und wurde dabei von einem Ladendetektiv erwischt. Wie die Polizei Ulm mitteilt, zog sich der Mann gegen 14 Uhr eine Jacke aus dem Geschäft an und wollte den Laden damit verlassen. Ein Detektiv beobachtete den versuchten Diebstahl und hielt den 20-Jährigen fest. Dem Verdächtigen gelang es jedoch, sich dank der Hilfe eines Begleiters loszureißen und zu flüchten.

Polizei Ulm kann den Verdächtigen nach Hinweisen von Zeugen festnehmen

Zwei Detektive verfolgten den Verdächtigen und brachten ihn dabei zu Boden. Jedoch verhalf der 19-jährige Begleiter des Mannes ihm ein weiteres Mal zu Flucht, wobei der Verdächtige sein Handy verlor. Die Polizei Ulm fahndete nach den Männern, und konnte die beiden nach Hinweisen von Zeugen vorläufig festnehmen. Den 20-Jährigen erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls, sein 19-jähriger Begleiter muss wegen Beihilfe ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. (AZ)