Dieb im ICE von Ulm nach Stuttgart hält Polizei in Atem

Ein 18-Jähriger Dieb im Zug beschäftigt die Polizei von Ulm bis Karlsruhe. Worauf er es abgesehen hatte.

Ein 18-Jähriger ist am vergangenen Montag am Stuttgarter Hauptbahnhof durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen worden, nachdem er am Sonntag mehrere Gegenstände in einem ICE sowie am Stuttgarter Schlossplatz entwendet haben soll.

Der junge Mann fuhr demnach gegen 21 Uhr zunächst mit dem ICE von Ulm nach Stuttgart. Während der Fahrt soll der junge Mann einer 44 Jahre alten Reisenden ihren Rucksack, in dem sich unter anderem ein Laptop und eine hochwertige Brille befanden, entwendet, die Gegenstände entnommen und den Zug anschließend am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen haben, wobei er den Rucksack im Zug zurückließ. Nachdem die 44-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, erstatte sie in Karlsruhe Anzeige bei der Bundespolizei.

Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte einer Streife den 18-Jährigen gegen 1.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof nach einem gescheiterten Fluchtversuch vorläufig festnehmen. Hierbei konnte beim Tatverdächtigen weiteres Diebesgut, unter anderem ein Smartphone, aufgefunden werden, das einem Handtaschendiebstahl am selben Abend gegen 22 Uhr am Stuttgarter Schlossplatz zugeordnet werden konnte. Der Festgenommene wurde am Montag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. (AZ)