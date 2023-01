Dieb klaut Bankkarte aus Schulumkleide und kauft drei Schachteln Zigaretten

Während des Sportunterrichts greift ein bislang Unbekannter zu. Im Anschluss kauft der Dieb mit einer gestohlenen Bankkarte Zigaretten an einem Automaten.

Aus einer Umkleidekabine einer Schule in Ulm sind am Montag Bargeld und Bankkarten gestohlen worden. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Demnach begab sich der bislang unbekannte Täter zwischen 11.20 und 13.15 Uhr in die Umkleidekabine der Schule in der Oststadt. Die Schüler hatten gerade Sportunterricht. Aus den Geldbörsen zweier Schüler entwendete der Dieb Bargeld und eine Bankkarte. Weiteren Erkenntnissen der Polizei zufolge kaufte der Unbekannte im Anschluss drei Schachteln Zigaretten an einem Automaten. Dabei nutzte er die Bankkarte. (AZ)