Dieb schlägt Auto in Ulm ein – für Sportbekleidung und einen Helm

In Ulm wurde Dienstagnacht in ein Auto eingebrochen. Auch deswegen warnt die Polizei, Wertsachen zurückzulassen.

Im Ulmer Weyermannweg, Ecke Schellingstraße, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Auto eingebrochen worden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, kam die Besitzerin am Mittwoch, gegen 8 Uhr, zu ihrem VW Golf und stellte den Diebstahl fest. Ein Unbekannter schlug Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Der Täter fasste offenbar durch das eingeschlagene Loch im Fenster, um die Tür zu entriegeln. Im weiteren Verlauf durchwühlte der Unbekannte das Fahrzeug.

Auto in Ulmer Weyermannweg eingeschlagen

Der Einbrecher fand wohl Sportbekleidung und einen Motorradhelm. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ulm hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Wegen Fällen wie diesen warnt die Polizei: "Keine Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor." (AZ)