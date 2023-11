Diebe in Ulm stehlen 15 Meter Kupferkabel

Unbekannte machten sich an drei mobilen Stromverteilerkästen in Ulm-Ermingen zu schaffen.

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte auf einem Firmengelände in Ulm Kupferkabel. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Dienstag und Donnerstag.

Unbekannte begaben sich vermutlich in den Nachtstunden auf das frei zugängliche Firmengelände im Weidenweg in Ulm-Ermingen. Dort schnitten sie mit einem Werkzeug an drei mobilen Stromverteilerkästen jeweils 15 Meter Kabel ab. Das Buntmetall nahmen sie mit. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Abtransport dürfte wohl mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten. (AZ)