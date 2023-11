Diebe stehlen in Ulm Zigarettenautomaten aus Gaststätte

Schnaps, Kippen und Bares: Ziemlich fette Beute machten Einbrecher in einer Wibllinger Gaststätte.

Am Dienstag oder Mittwoch drangen Unbekannte in eine Ulmer Gaststätte ein.Der Einbruch ereignete sich zwischen 23.30 Uhr und 10.30 Uhr.

Unbekannte versuchten nach Polizeiangaben in der Biberacher Straße die Eingangstür zu einer Gaststätte aufzuhebeln. Das misslang. Deshalb machten sie sich an der Glasfüllung zu schaffen und hebelte diese heraus. Durch die Öffnung stiegen die Einbrecher in die Gaststätte ein. Im Innern suchten sie nach Brauchbarem.

Polizei Ulm sucht Zeugen

Offensichtlich hatten es die Diebe auf Automaten abgesehen. Sie schoben einen Zigarettenautomaten nach draußen. Des Weiteren nahmen die Täter Spirituosen und Geldkassetten mit Münzgeld mit. Die aufgebrochenen Geldkassetten konnten nur unweit vom Tatort aufgefunden werden. Den schweren Automaten hatten die Täter wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können. (AZ)