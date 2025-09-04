Diebstahl im Hotel: Unbekannter klaut an der Rezeption

Am Mittwochnachmittag hat es ein Unbekannter in einem Ulmer Hotel auf einen Schlüsselbund abgesehen. Der Diebstahl ereignete sich wohl gegen 17.30 Uhr.

Ein bislang Unbekannter nutzte hier vermutlich einen kurzen unbeobachteten Moment aus. Eine Mitarbeiterin eines Hotels in der Neutorstraße entfernte sich kurz von der Rezeption. Unterhalb der Rezeption befand sich ein Schlüsselbund. Diesen machte der Dieb zu seiner Beute und flüchtete unerkannt.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei werden auch die Videoaufzeichnungen ausgewertet. (AZ)