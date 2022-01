Diebstahl im Museum: Geld aus Spendenbox in Ulm gestohlen

Wie der Dieb an das Geld gelangte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang Unbekannter hat die vergangenen Tage Geld aus einer Spendenbox in Ulm gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand die Spendenbox im Eingangsbereichs eines Museums in der Kornhausgasse. Der unbekannte Dieb entwendete daraus Bargeld. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl. Wie genau der Dieb an das Geld gelangte, ist bislang nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)