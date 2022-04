Diebstahl im Westbad: 29-Jähriger vergisst seine Handys, dann sind sie weg

In der Umkleidekabine eines Ulmer Schwimmbads hatte der Mann seine Mobiltelefone liegen lassen. Als er zurückkam, waren sie verschwunden. Nun ermittelt die Polizei.

Einem 29-Jährigen sind am Mittwochabend im Westbad in Ulm seine beiden Mobiltelefone gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19.45 und 20 Uhr. Der 29-Jährige befand sich in dem Schwimmbad in der Moltkestraße. Nachdem er sich umgezogen hatte, verließ er es. Er bemerkte sogleich, dass er seine beiden Mobiltelefone in einer Umkleidekabine liegen gelassen hatte. Er begab sich zurück, die Handys aber waren mittlerweile verschwunden und nicht mehr auffindbar. Das Polizeirevier Ulm-West hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)