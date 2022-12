Diese Ansicht von Ulm ist etwas ganz Besonderes

Plus Alle Jahre wieder sorgt die Weihnachtsgabe des Stadtrats Hans-Walther Roth für Spannung. Diesmal geht ein interessantes Stück in den Besitz der Stadt über.

Traditionell schenkt der Stadtrat Hans-Walter Roth jedes Jahr zu Weihnachten der Stadt Ulm ein besonderes Exponat zu ihrer Geschichte. In diesem Jahr ist das Geschenk eine Tabatière, ein zierliches Döschen aus Büffelhorn, in dem einst Tabak aufbewahrt wurde.