Ulm

06:30 Uhr

Diese Ausstellung im Kunstverein Ulm ist "Work in Progress"

Lokal Keine Wanderausstellung, sondern eine Wandelausstellung zeigt der Ulmer Kunstverein aktuell. Die Arbeit an ihrem Werk geht für Marianne Hollenstein immer weiter.

Von Florian L. Arnold

Die Arbeit für das Theater ist ein Ereignis, eine Erfahrung, die das Leben prägt. Das weiß niemand besser als Marianne Hollenstein, die jahrelang als Bühnenbildnerin unter anderem für das Theater Ulm arbeitete. Heute, als freie Künstlerin, gibt es allerdings einige Unterschiede in ihrer Arbeit: In ihren Ausstellungen ist sie die Regisseurin und sie gibt den Takt vor, in dem Besucher und Betrachter durch die Installationen gehen. Diese sind im Kunstverein Ulm notgedrungen in Windeseile entstanden.

